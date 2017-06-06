ترقية 2406 أفراد في حرس الحدود

الرياض – مناحي الشيباني

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله أصدر مدير حرس الحدود الفريق عواد البلوي قراراً بترقية (2406) أفراد من مختلف الرتب والتخصصات وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

ترقية ( 136) فرداً من رتبة رقيب أول لرتبة رئيس رقباء.

ترقية (291 ) فرداً من رتبة رقيب لرتبة رقيب أول.

ترقية (391 ) فرداً من رتبة وكيل رقيب لرتبة رقيب.

ترقية ( 626 ) فرداً من رتبة عريف لرتبة وكيل رقيب.

ترقية ( 962 ) فرداً من رتبة جندي أول لرتبة عريف.

هذا وقد تقدم مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله- لدعم سموه الكريم لقطاع حرس الحدود ولما يحظى به رجاله من إهتمام ورعاية كريمة من لدن سموه الكريم.

كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وان تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، متضرعا للمولى عز وجل ان يحفظ للوطن قيادته الرشيده ويحفظ عليه أمنه واستقراره دوماً وأبدا.