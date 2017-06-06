جامعة بيشة تعلن بدء التسجيل في الفصل الصيفي

اعتمد مجلس جامعة بيشة الخامس افتتاح الفصل الصيفي لطلاب وطالبات الجامعة.

وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي على أهمية استكمال بدء التسجيل في المقررات المطروحة الجديدة، والتي ستساعد الطلاب والطالبات على التخرج الفصل القادم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن الفترة المحددة للتسجيل ستبدأ اليوم حتى يوم الأحد القادم على صفحة الطالب في النظام الأكاديمي، ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع الجامعة ( القبول والتسجيل-الحذف والإضافة).

وأوضح وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية الأستاذ الدكتور عبدالمقصود سليمان أن معالجة جميع طلبات المتقدمين سيتم الإنتهاء منها قبل موعد بدء الفصل الصيفي بوقت كافِ، داعين للجميع بالتوفيق والسداد.