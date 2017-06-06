“التجارة” و”العدل” تعلنان خدمة تأسيس عقود الشركات وتوثيقها بخطوة واحدة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة العدل إطلاق خدمة تأسيس عقود الشركات وتوثيقها بخطوة واحدة، ودون الحاجة إلى مراجعة أيّ من الوزارتين عن طريق الموثقين المعتمدين في المملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل مبادرة “مِراس” لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة والتي تم إطلاقها الشهر الماضي.

وأوضحت “التجارة” أنها بذلك تتيح للموثق -المرخص مسبقاً للتوثيق من قبل وزارة “العدل” – إمكانية إصدار عقد تأسيس الشركة في المملكة إلكترونيا وتوثيقه للعقد مع “العدل” في خطوة واحدة لدى العميل، وبذلك يتمكن طالب الخدمة من إصدار عقد التأسيس، وتوثيقه، وإصدار السجل التجاري، وفتح ملف في وزارة العمل والزكاة والتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية في خطوة واحدة ودون مراجعة أيّ جهة.

وتتم خطوات التوثيق للمستفيدين من الخدمة عبر زيارة البوابة الإلكترونية، والبحث في قائمة الموثقين، ومن ثم التواصل مع الموثق من خلال المعلومات المتوافرة في البوابة لتتم عملية التوثيق بكل يسر وسهولة.

وقد أنهت الوزارتان تدريب مجموعة من الموثقين وتأهيلهم بالشكل الأنسب للاستفادة من الخدمة، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من مبادرات برنامج التحول التي تسعى الجهات الحكومية لتقديمها بشكل مختلف يناسب تطلعات قطاع الأعمال عن طريق إسناد بعض هذه الخدمات للقطاع الخاص، بما يضمن توفرها على مدار اليوم، وبالمكان المناسب للمستفيدين وبجودة عالية بأسلوب يعزز تسهيل إجراءات الاستثمار و ويحقق أهداف رؤية 2030.

ويمكن للشركات أو الأفراد الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل المباشر مع الموثقين المرخصين من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة الموثق https://mwathiq.sa/.