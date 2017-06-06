«العداوي» و”المعافا” وصول الكتب الدراسية والأثاث للمركز الرئيسي لحملة محو الأمية بقطاع الفطيحة بتعليم صبيا

وصلت المقررات الدراسية الخاصة بالدارسين والدراسات ‏⁧‫والاثاث الدراسي إلى المركز الرئيسي بالفطيحة وقد وقف مدير تعليم الكبار بصبيا والمدير التنفيذي للحملة الأستاذ حسن عداوي بنفسه على ذلك بهدف الاطلاع عن كثب على حجم سير العمل ونسبة الإنجاز للخطط المرسومة.

وأكد ” العداوي ” أن جميع الكتب والأثاث الخاصة بالحملة وصلت إلى مستودعات الإدارة مفيدا بأن الإدارة قد شرعت فورا ومنذ وصولها إلى ترحيلها للمركز الرئيسي في الفطيحة وفق خطة زمنية محددة.

وأضافت « الأستاذة صالحة حمود » المديرة النفيذية لحملة البنات أن فرق الصيانة والاستعداد بمراكز حملة البنات للتوعية ومحو الأمية قد باشرت مهامها وفق الخطة المعدة لذلك ‏⁧‫وكذلك تم إعادة تأهيل مقرات الدراسة بالمراكز من أجل الإطمئنان على سلامة البيئة التعليمية في جميع مراكز الحملة.

من جهة أخرى أوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة بيش الأستاذ أحمد بن عبدالله أبوطالب “مساعد المدير التنفيذي للحملة ” أن إدارة تعليم صبيا وضعت خطة تضمن مشاركة واسعة من المستهدفين في برامج الحملة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم، عبر برامج ترويحية يومية وأسبوعية نوعية تلبي رغبات الدارسين .

موجهاً شكره لمدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس المشرف العام على الحملة على توجيهاته وتذليله للصعاب لإنجاح هذا الحدث المهم.