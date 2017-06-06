في اللقاء الدولي الثامن: الأخضر في مواجهة حاسمة أمام مضيفه الاسترالي

يواصل الأخضر السعودي ظهر الخميس مشوار التصفيات النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا أمام مضيفه المنتخب الأسترالي ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الثانية وذلك على الاستاد البيضاوي بمدينة أديليد ، ويأتي الأخضر في المركز الثاني بالمجموعة برصيد (16) نقطة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يشاركه نفس النقاط بالمجموعة فيما يأتي المنتخب الاسترالي في المركز الثالث برصيد (13) نقطة، ويأمل الأخضر إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في التصفيات ستضعه على أعتاب روسيا بإذن الله.

واستناداً إلى موقع المنتخب السعودي على شبكة الانترنت (www.ksa-team.com) فإن لقاء الخميس هو اللقاء رقم (8) دولياً بين المنتخبين حيث سبق أن تواجها المنتخبان دولياً في (7) لقاءات حيث تفوقت أستراليا في (4) لقاءات وفاز الأخضر السعودي في (لقاء وحيد) بينما حضر التعادل في (لقاءين) ، وسجل الأخضر في شباك أستراليا (8) أهداف فيما استقبلت شباكه (15) هدف من الهجوم الأسترالي، وكان آخر لقاء دولي جمع المنتخبين ضمن مرحلة الذهاب في التصفيات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وانتهى اللقاء بالتعادل (2-2) وسجل هدفي الأخضر تيسير الجاسم وناصر الشمراني، بينما كان الفوز السعودي الوحيد على أستراليا في كأس القارات 1997 بهدف نظيف سجله الراحل المرحوم محمد الخليوي، ويعتبر ناصر الشمراني هداف الأخضر في لقاءات أستراليا برصيد ثلاثة أهداف سجل اثنين في تصفيات كأس العالم 2014 وهدف في تصفيات كأس العالم 2018.

وضمن اللقاءات الدولية الـسبعة التقى المنتخبان (ثلاث مرات) في تصفيات كأس العالم مرتين في تصفيات 2014 وانتهت بخسارة الأخضر الأولى في الدمام (1-3) والثانية في ملبورن وانتهت (2-4) وهي الخسارة التي أقصت المنتخب من التأهل للدور الثاني لأول مرة منذ تصفيات 1986، بينما جاء اللقاء الثالث في مرحلة الذهاب من التصفيات الحالية وانتهت بالتعادل (2-2).

وسيكون لقاء أستراليا رقم (116) للأخضر في تصفيات كأس العالم حيث سبق له في تصفيات كأس العالم منذ بداية مشاركته في تصفيات 1978 أن لعب (115) مباراة فاز في (67) مباراة وتعادل في (28) وخسر في (20) مسجلاً (228) هدف ومستقبلاً (88) هدف فيها.

وبعد مباراته الدولية الأخيرة أمام العراق الشهر الماضي وصل رصيد الأخضر من المباريات الدولية إلى (609) مباراة فاز في (293) مباراة وتعادل في (145) وخسر في (171) مسجلاً (974) هدف ومستقبلاً (651) هدف فيها.

وسيكون لقاء الخميس هو اللقاء الدولي الثاني الذي يلعبه الأخضر في مدينة أديليد الاسترالية حيث لعب فيه اللقاء الأول أمام منتخب الأرجنتين باستاد هندمارش عام 1988 ضمن بطولة الكأس الذهبية وانتهت بالتعادل (2-2) حيث سجل للأخضر ماجد عبدالله والآخر بالخطأ من لاعب منتخب الأرجنتين.

أما على الأراضي الاسترالية فقد لعب الأخضر فيها دولياً (13) لقاء فاز في (3) مباريات وتعادل في (لقاء) وخسر في (9) مباراة مسجلاً (17) هدف ومستقبلاً (29) هدف فيها، وكان آخر لقاء لعبه الأخضر على الأراضي الاسترالية أمام أوزباكستان ضمن نهائيات كأس آسيا 2015 وخسره (1-3).

وخلال تاريخه لعب الأخضر مباراة واحدة بتاريخ 8 يونيو تحمل ذكرى جميلة حيث أعلن من خلالها الأخضر تأهله إلى مونديال كأس العالم 2006 في ألمانيا وذلك بعد أن كسب لقاء أوزباكستان (3-0) على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور أكثر من (70) ألف متفرج.