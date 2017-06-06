 ٦١ هدفا بدور الستة عشر لبطولة الصالات المغلقة بحرينية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

٦١ هدفا بدور الستة عشر لبطولة الصالات المغلقة بحرينية

٦١ هدفا بدور الستة عشر لبطولة الصالات المغلقة بحرينية
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

شهدت بطولة الصالات المغلقة الأولى والتي ينظمها مركز النشاط الاجتماعي بجريبة تنافسا قويا بين الفرق المشاركة في البطولة في دور الستة عشر كانت حصيلته ٦١ هدفا سجلت بواسطة ٤١ لاعبا وتربع صدارة الهدافين اللاعب أسامة فقيهي واللاعب عبدالعزيز جابر ب٤ اهداف لكل منهما.

كما شهدت البطولة تأهل ثمان فرق لدور الثمانية وهي:
شباب القمري والطيور وزعيم القوز والعالمي وصقور جريبة والسبخة بالإضافة لفريقي الراقي واشبال جريبة.

وأشاد رئيس اللجنة الرياضية بمركز النشاط الاجتماعي بجريبة الأستاذ ناصر شوك بالروح الرياضية العالية التي تتمتع بها الفرق المشاركة بالبطولة واللعب النظيف حيث لم يشهد دور الستة عشر سوى بطاقة حمراء وحيدة و٤ بطاقات صفراء.

وابدى عدد كبير من المتابعين للبطولة في جولاتها الأولى إعجابهم بروعة التنظيم والإشراف والتنافس الشديد بين فرق البطولة.

الجدير بالذكر بأن غدا الأربعاء سيشهد إنطلاق دور الثمانية بين الفرق المتأهلة وتوقع المتابعون بأن يكون التنافس شديدا جدا بينهم مؤكدين صعوبة التنبؤ بمن سيتأهل لدور الأربعة لتقارب المستوى.

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