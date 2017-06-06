٦١ هدفا بدور الستة عشر لبطولة الصالات المغلقة بحرينية

شهدت بطولة الصالات المغلقة الأولى والتي ينظمها مركز النشاط الاجتماعي بجريبة تنافسا قويا بين الفرق المشاركة في البطولة في دور الستة عشر كانت حصيلته ٦١ هدفا سجلت بواسطة ٤١ لاعبا وتربع صدارة الهدافين اللاعب أسامة فقيهي واللاعب عبدالعزيز جابر ب٤ اهداف لكل منهما.

كما شهدت البطولة تأهل ثمان فرق لدور الثمانية وهي:

شباب القمري والطيور وزعيم القوز والعالمي وصقور جريبة والسبخة بالإضافة لفريقي الراقي واشبال جريبة.

وأشاد رئيس اللجنة الرياضية بمركز النشاط الاجتماعي بجريبة الأستاذ ناصر شوك بالروح الرياضية العالية التي تتمتع بها الفرق المشاركة بالبطولة واللعب النظيف حيث لم يشهد دور الستة عشر سوى بطاقة حمراء وحيدة و٤ بطاقات صفراء.

وابدى عدد كبير من المتابعين للبطولة في جولاتها الأولى إعجابهم بروعة التنظيم والإشراف والتنافس الشديد بين فرق البطولة.

الجدير بالذكر بأن غدا الأربعاء سيشهد إنطلاق دور الثمانية بين الفرق المتأهلة وتوقع المتابعون بأن يكون التنافس شديدا جدا بينهم مؤكدين صعوبة التنبؤ بمن سيتأهل لدور الأربعة لتقارب المستوى.