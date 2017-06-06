الشرطة تستعين بـ”سناب شات” للتعرف على متورطين في إطلاق نار

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد العنزي إن شرطة محافظة طريف ألقت القبض على مواطنين خالفوا الأنظمة وأطلقوا النار في الهواء في نطاق حي سكني خلال مناسبة عائلية.

وأوضح أن الفرق الميدانية رصدت إطلاق النار الذي كان كثيفاً وصادراً من أحد المنازل في حي الفيصلية بالمحافظة، وتم التعرف على المخالفين من خلال مقاطع للمناسبة نشرها المخالفون على تطبيق “سناب شات”.

وأفاد العقيد العنزي بأن المتورطين في إطلاق النار هم صاحب المنزل وبعض المدعوين، مشيراً إلى أن الشرطة ألقت القبض عليهم وأحالتهم إلى الجهة المختصة.