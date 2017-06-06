 أمير الكويت يغادر جدة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

أمير الكويت يغادر جدة

أمير الكويت يغادر جدة
فيفاء أون لاين - جدة / واس

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جدة مساء اليوم .
وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

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