أمير الكويت يغادر جدة

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جدة مساء اليوم .

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .