 لائحة نظام الضريبة الانتقائية تُحدد عدد السجائر وكمية المشروبات الغازية المعفاة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

لائحة نظام الضريبة الانتقائية تُحدد عدد السجائر وكمية المشروبات الغازية المعفاة

لائحة نظام الضريبة الانتقائية تُحدد عدد السجائر وكمية المشروبات الغازية المعفاة
زكاة
فيفاء أون لاين - متابعة

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدد السجائر وكمية المشروبات الغازية والطاقة التي تُعفى من سداد الضريبة الانتقائية في حال اصطحابها مع القادمين للمملكة.

ووفقا للمادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية والصادرة بتاريخ 9 / 5/ 1438هـ، يُعفى من الضريبة الانتقائية عند الاستيراد، 200 سيجارة، و500 غرام من منتجات التبغ الأخرى الخاضعة للإعفاء.

كما نصت المادة على ألا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لتراً، أما مشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء فهي 10 لترات فقط، وفي حال تجاوز الكميات ما ذُكر تُستحق الضريبة الانتقائية على كامل كمية السلعة الانتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها.

وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ‏اللائحة التنفيذية للنظام على موقعها الإلكتروني، لمن يرغب في الاطلاع عليها، على هذا الرابط.

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