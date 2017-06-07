هدية مفتاح

فاجأني البريد اليوم بهدية من الرمز الأدبي الكبير إبراهيم مفتاح عبارة عن ثلاثة من أبرز مؤلفاته الأدبية غير الشعر ، بدأت هذه المفاجأة برسالة قصيرة منذ عدة أيام ولكن الأديب الكبير لم يوضح لي ماذا يحمل البريد إليّ من قامة كبيرة تملأ أرجاء الوطن شعرًا وسردًا وتاريخًا ، والشاعر الفرساني الكبير تربطني به علاقة قديمة بسبب ترددي خلال عشرين عامًا على جزيرة النزهة والشعر والأدب والناس والتاريخ ، وفي معظم زياراتي لفرسان لابد لي في الغالب من المرور على هذا الرجل الذي نذر نفسه لخدمة جزيرته التي هي نسيج مهم من هذا الوطن العملاق بكل تفاصيله ، والأديب الفرساني كان لايتردد مطلقًا على الرغم من كثرة مشاغله من أن يلبي ماكان يطلب منه من مساهمات أدبية تتطلب حضوره شخصيًّا أو حضور بوحه وشذاه شعرًا وطنيا خالصا في فضاء التعليم ، وكم كنت سعيدًا بإهداء هذا الرمز في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز وهو يُكَرَّم من مركز الملك فهد الثقافي في الخيمة الرمضانية لهذا العام ، وهذا ليس التكريم الوحيد لهذا الأديب الذي سبق وأن احتفل به في مناسبات عدة مختلفة لجهوده عبر عدة عقود في خدمة الأدب والتاريخ ، شكرًا إبراهيم مفتاح ، شكرًا يليق بك وبإهدائك .