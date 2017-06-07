بلدية فيفاء تنفذ أعمال رش ونظافة و رقابة صحية في رمضان

تواصل بلدية محافظة فيفاء جهودها المكثفة خلال شهر رمضان في أعمال الرش والمكافحة و النظافة وكذلك الجولات الرقابية على المحلات والمطاعم .

حيث كثفت البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المحلات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة , وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات مثل سوء النظافة وعدم الالتزام بالزي الرسمي وسوء تخزين المواد ووجود عدد من المواد منتهية الصلاحية والمواد الغير صالحة للاستهلاك وتم مصادرتها وتغريم المحلات المخالفة .

وفي قسم النظافة تواصل البلدية أعمالها في تنظيف الأحياء وزيادة الفرق الميدانية وتفريغ الحاويات بشكل مستمر ومكثف , وفي مجال المكافحة أيضا تقوم البلدية بعمليات الرش وبشكل يومي حسب خطة سير عمل لفرق الرش ومكافحة الآفات و بؤر توالد البعوض من خلال الرش الرذاذي والضبابي سواء من السيارات أو الفرق الراجلة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية أعدت خطة منذ بداية رمضان لتكيثف الجهود في هذه الأعمال خلال شهر رمضان وأفاد بأنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة على جميع المحلات والمطاعم والبوفيهات المخالفة , داعيا الجميع إلى التعاون مع الجهة الرقابية بالبلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات , مشيرا إلى أن أيضا البلدية زادت الجهد في أعمال النظافة والرش .

ووجه الشكر لجميع العاملين في هذه الأقسام على ما يقومون به من أعمال خلال الشهر الفضيل مؤكدا على بذل المزيد من الجهد وبشكل مكثف بناء على التوجيهات المستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة جازان .