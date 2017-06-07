بعد الانتهاء من حملات النظافة بلدية صبيا تبدأ حملة رفع السيارات الخربة من شوارع المحافظة

قامت بلدية محافظة صبيا بتعاون وتنسيق مرور صبيا ضمن اللجنة المشكلة من قبل محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسى زعلة وذلك بخصوص رفع وسحب المركبات التالفة والمتعطلة والخربه والهياكل من شوارع وأحياء صبيا المعيقه لحركة المرور والمسببه لضيق الشوارع وماوى للحيوان الضالة ،

حيث بدأت الحملة لهذا اليوم الثلاثاء من طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز و الحزام الجنوبي وتم رفع المركبات والهياكل التالفة والخربة التى مضى على تسجيل أشعار الازالة من قبل بلدية صبيا واستمر وقوفها أكثر من سبعة أيام وبعد إنقضاء المدة توجب رفعها من الموقع بمعدات البلدية ،

وحيث تم رفع اكثر من اربع عشر مركبة خلال هذا اليوم والعمل جاري من قبل اللجنه المكلفه بالمهمه بمتابعة رئيس بلدية صبيا الاستاذ سفر الشهراني ومدير مرور صبيا النقيب توفيق النعمي الي حين رفع كافة المركبات والهياكل التالفة والمتعطلة بالمحافظة.