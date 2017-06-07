 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من “دونالد ترامب” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من “دونالد ترامب”

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من “دونالد ترامب”
فيفاء أون لاين - جدة / واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وقد أشاد فخامته خلال الاتصال بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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