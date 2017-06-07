بالصور .. بلدية الداير تتلف سمبوسة بائتة وتغرم عدة مطاعم

نفذت بلدية محافظة الداير بني مالك حملة رقابية موسعة ضمن حملاتها خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المطاعم والبوفيهات في المحافظة ومراكزها حيث تم إتلاف فوري لكميات من السمبوسة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على عدد من المطاعم المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية الداير المكلف جبار بن محمد الريثي انه تم إتلاف للأكل البائت المتمثل في أكثر من 50 كيلو من السمبوسة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على عدد من المطاعم والبوفيهات المخالفة كتدني مستوى النظافة في مكان الطهي والرص على الأرضيات وعدم التقيد بالزي الرسمي وعدم لبس القفازات أثناء ممارسة طهي الطعام وعدم تغطية الحاويات وتركها مكشوفة.

ودعا الريثي في الوقت نفسه إلى تعاون الجميع وذلك بالإبلاغ عن المخالفات مبينا أن هذه الحملات تأتي إنطلاقا من حرص البلدية على وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول غذاء غير آمن من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية والتأكد من مدى مطابقتها الاشتراطات الصحية.

