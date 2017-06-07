بالصور: بلدية محافظة صامطة تقوم بجولات رقابية لأسواق ومحلات المحافظه

ضمن الجولات المستمرة لفرق الرقابة ببلدية محافظة صامطة خلال هذا الشهر فقد تم هذا اليوم الموافق 12 من شهر رمضان زيارة عدد من المحلات والاسواق وتم مخالفة عدد 14 محل واغلاق 8 محلات مخالفة للإشتراطات الصحية ومصادرة مايقارب 50كيلو من الخضار والفواكة وكذلك100كيلو من الاسماك الغير صالحة للإستهلاك الأدمي .

ونوه سعادة رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري بأن هذه الجولات مستمرة ولن تتهاون البلدية مع اي شخص مخالف للإشتراطات الصحية واهاب بأن على جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية وذلك للإبلاغ عن أي ملاحظات ورفع الشكاوي المتعلقة بالمواد الغذائية عبر خدمة الطوارئ بأمانة منطقة جازان (940) ليتم تحويل بلاغ الكتروني فوري للبلدية وهو يعمل على مدار الساعة.