 “بر المسارحة ” تواصل صرف السلات الغذائية لمستفيديها | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

“بر المسارحة ” تواصل صرف السلات الغذائية لمستفيديها

“بر المسارحة ” تواصل صرف السلات الغذائية لمستفيديها
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

تواصل جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة في صرف السلال الغذائية على مستحقيها من المستفيدين المسجلين بالجمعية.
وحظي مشروعُ توزيع السلة الغذائية بدعم سخي من مؤسسة الأميرة الجوهرة بنت ابراهيم آل ابراهيم الخيرية ، ومؤسسة ابراهيم بن عبدالعزيز البراهيم الخيرية ،ومؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، ومجموعة سلطان بن عبدالعزيز الموسى ،والشيخ فهد السعيد ، والشيخ محمد بن موسى راجحي ، والشيخ يحيى بن عبده حكمي ، والشيخ خالد بن عبده حكمي .

وشكر رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بأحد المسارحه الجهات الداعمة مطالباً إياها بمواصلة دعمها المعهود وغير المنقطع للجمعية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*