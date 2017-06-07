“بر المسارحة ” تواصل صرف السلات الغذائية لمستفيديها

تواصل جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة في صرف السلال الغذائية على مستحقيها من المستفيدين المسجلين بالجمعية.

وحظي مشروعُ توزيع السلة الغذائية بدعم سخي من مؤسسة الأميرة الجوهرة بنت ابراهيم آل ابراهيم الخيرية ، ومؤسسة ابراهيم بن عبدالعزيز البراهيم الخيرية ،ومؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، ومجموعة سلطان بن عبدالعزيز الموسى ،والشيخ فهد السعيد ، والشيخ محمد بن موسى راجحي ، والشيخ يحيى بن عبده حكمي ، والشيخ خالد بن عبده حكمي .

وشكر رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بأحد المسارحه الجهات الداعمة مطالباً إياها بمواصلة دعمها المعهود وغير المنقطع للجمعية.