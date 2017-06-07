والدة القصيبي في ذمة الله

أنتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الرائد تركي بن سعود القصيبي من منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان وعمة المقدم حسن بن بدر القصيبي المشرف على العلاقات العامة والإعلام بحرس الحدود بمنطقة جازان ، وإبنة عم كل من تركي بن عبد العزيز القصيبي مدير مكتب سمو أمير منطقة جازان ، و خالد بن عبد العزيز القصيبي محافظ بيش ، حيث تمت الصلاة على الفقيدة في جامع الأميره صيته بنت عبدالعزيز بجازان ،فيما سيتم أستقبال المعزين في منزل الأسرة في حي النسيم بمنطقة جازان .

وتتقدم صحيفة فيفا اون لاين بصادق العزاء والمواساة للرائد القصيبي ولأشقائه وكافة أفراد أسرته في وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، إنَّا لله وإنا إليه راجعون