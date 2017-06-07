شيخ قبيلة الداثري بفيفاء يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين

تلقت فيفاء أون لاين رسالة شكر من شيخ قبيلة الداثري بفيفاء يزيد هادي علي الداثري الفيفي. هذا نصها ..

اتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهده سمو الأمير محمد بن نايف وزير الداخليه وولي ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع وسمو الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز ال سعود .

على الامر السامي الكريم بصرف رواتب للمشائخ والعرايف بصفة عامة من بداية شهر رمضان لهذا العام .1438هـ

وهنا يتضح جليا كرما تعودنا عليه وإهتمام حكومتنا الرشيده بالمواطنين كل في مجاله.

وهذا المكرمه من لدن الملك سلمان حفظه الله تزيدنا بذل الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين والوطن نسأل الله أن يوفقنا للقيام بهذه المهمه بما يرضى الله ثم ولآة أمرنا سدد الله خطاهم

ونسأله جل في علاه أن يحفظ علينا امننا وايماننا .،. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

– شيخ قبيلة الداثري بفيفاء يزيد هادي علي الداثري الفيفي.