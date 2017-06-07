بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة بالداير

ضمن بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تواصلت فعاليات البطولة أمس الثلاثاء المباراة الأولى اقيمت بين فريقي البلوقرانا والرعب وانتهت المباراة بفوز البلوقرانا بنتيجة ٣ – ٢ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( سالم حريصي ) من فريق الرعب

المباراة الثانية انتهت بفوز فريق يوفينتس على فريق انجلترا بنتيجة ٣ – ٢ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب (يحيى اسعد الفيفي ) من فريق يوفينتس

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة كما تشكر اللجنة المنظمة الراعي الرسمي للبطولة مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والراعي الفضي مطعم جوهرة الداير والماسية للطباعة والدروع