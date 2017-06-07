بأدبي الرياض : فعاليات المعرض الخيري تستمر بندوة عن الشيخ سعد ابن جنيدل( صور)

ضمن فعاليات المعرض الخيري العاشر الذي أقامه النادي الأدبي بالرياض أقيمت ندوة عن (الشيخ سعد ابن جنيدل رحمه الله ) الأديب والمؤرخ والجغرافي السعودي الشهير، بمشاركة الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد الرشيد، والأستاذ سعد بن علي الماضي، والأستاذ مسعود بن فهد المسردي، وأدارها الأستاذ عبدالله بن محمد المقبل، وحضرها عدد كبير من المثقفين والأدباء والإعلاميين، إضافة إلى بعض أسرة الشيخ ابن جنيدل ومحبيه.

وتحدث د.ناصر الرشيد عن مصادر ابن جنيدل في تأليفه مثنيا على جهوده التأليفية وريادته في البلدانيات، وعمق استفادته في مرحلة الطلب من البلداني الشهير الشيخ محمد بن بليهد صاحب كتاب صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار. كما تطرق د.الرشيد إلى كثرة استشهاد الشيخ ابن جنيدل بالشعر العامي في كتبه فقد استشهد لأكثر من 11شعراً عامياً .

بعد ذلك تحدث الأستاذ سعد الماضي عن معجم عالية نجد لابن جنيدل مبرزا العوامل التي أثرت معرفته ووجهته إلى الكتابة والتأليف من خلال النشأة، ومركز والده التجاري والعملي في البلدة، واتصاله بالشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد، ورحلاته مع والده إلى بوادي نجد، وعصاميته، وإصراره على التعلم لسنوات طويلة، وقيامه برحلات ميدانية في شبابه ووإبان عمله مفتشاً وموجهاً تربوياً في التعليم، وصحبته المتقدمة للشيخ حمد الجاسر رحمه الله، وتطرق الماضي إلى المعجم من خلال مقدمة في تعريف نجد منها التعريف اللغوي المعجمي والتعريف المعاصر المستخدم في لغة العامة، وكذلك نجد في كتب المتقدمين، وأيضاً في تعريف العالية وتحديدها من خلال المصادر القديمة.

أما الباحث مسعود المسردي فقد بدأ حديثه بعتاب وجهه إلى المراكز الثقافية في بلادنا لعدم اهتمامها بسيرة وإرث هذا الجغرافي الكبير، شاكرا ومثنيا على مبادرة النادي الأدبي بالرياض الذي يحتفي بالشيخ ابن جنيدل بوصفه رائدا في التاريخ والجغرافيا السعودية، وحثّ المسردي أسرة ابن جنيدل وذويه على التعاون مع الباحثين في سبيل حفظ إرثه العلمي الثمين، ثم تطرق المسردي لسيرة ابن جنيدل ومحاور ثقافته الشمولية بشي من الإيجاز واستعرض في ختام حديثه كتب ابن جنيدل المطبوعة والمخطوطة .

وبعد نهاية الندوة قام رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض د.صالح المحمود بتكريم فرسان هذه الندوة الثرية، مؤكدا على واجب النادي في تكريم الرموز والاحتفاء بكل من خدم الوطن .