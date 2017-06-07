 تنمية مزهرة تقيم دورة صلة الرحم للطلاب المشاركين في برنامج بيت القيم  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

تنمية مزهرة تقيم دورة صلة الرحم للطلاب المشاركين في برنامج بيت القيم 

تنمية مزهرة تقيم دورة صلة الرحم للطلاب المشاركين في برنامج بيت القيم 
حسن عواجي ـ جازان
نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة دورة تدريبية في صلة الرحم للطلاب المشاركين في برنامج بيت القيم، حيث ألقى الدورة المدرب حمزة علي عثمان حكمي وسط حضور مايزيد عن 35طالب من طلاب البرنامج، تخلل البرنامج جوائز وسحوبات للمتفاعلين مع المدرب، وفي نهاية الدورة تم تقديم شهادة شكر المدرب على تقديمه للبرنامج، تلا ذلك  برنامج ترفيهي لطلاب في الصالة الرياضية، فيما يعد برنامج بيت القيم من أهم البرامج التي تنفذها اللجنة خلال هذا العام بدعم من أوقاف العرادي الخيرية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية .
ويهدف البرنامج إلى توضيح قيم البر والصلة والنظافة والترشيد، من خلال دورات تدريبية وعدة زيارات توعوية بالإضافة إلى تنظيف شاطئ الشباب والمبادرة السلوكية.

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