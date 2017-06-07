 أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف تخمة المعروض | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف تخمة المعروض

أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف تخمة المعروض
فيفاء أون لاين - سنغافورة

تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود .
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 49.95 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 % إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من ستة بالمئة منذ 25 مايو.

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