تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود .
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 49.95 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 % إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من ستة بالمئة منذ 25 مايو.
أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف تخمة المعروض
تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود .
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