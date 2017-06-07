 جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء تطلق حملة “خير حافظ ” الإلكترونية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء تطلق حملة “خير حافظ ” الإلكترونية

جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء تطلق حملة “خير حافظ ” الإلكترونية
فيفاء أون لاين - الدمام

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء ” خير ” مطلع شهر رمضان المبارك ، حملة إلكترونية بعنوان ” خير حافظ ” تستهدف الوصول لــ 1000 حافظ وحافظة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن السلطان أن الحملة تتيح الفرصة لدعم الطلاب واختيارهم بنظام إلكتروني ، فيما يوضح للداعم مقدار حفظ الطالب الذي دعمه .
وبين السلطان أن الجمعية منذ 35 عاماً تقوم على خدمة كتاب الله و يدرس فيها ما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة وخرجت 3 آلاف حافظ وحافظة ، كما تغطي الجمعية منطقة الهفوف والمبرز والعيون والقرى الشرقية والشمالية والهجر التابعة للمحافظة ، كما تضم الجمعية 350 حلقة رجالية و 38 مدرسة نسائية و 10 حلقات نسائية و 7 روضات للحافظ الصغير ، فيما تهتم الجمعية بالكبار والصغار وحلقات للموظفين والمتقاعدين والصم والبكم والاحتياجات الخاصة وحلقات للأمهات ولجميع المراحل الدراسية.

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