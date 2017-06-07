نفذ القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان ، يوم أمس ، جولات ميدانية بمختلف محافظات منطقة جازان لزيارة أسر السجناء الذين لم يتمكنوا من الوصول لمقر القسم.
وبينت رئيسة القسم عائشة شاكر زكري ، أن الجولة استهدفت محافظتي العارضة وأبو عريش وإسكان رمادا ، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية هدفت إلى تقصي أوضاع الأسر وتلمس أحتياجاتهم في شهر الخير والبركة تحقيقاً لمفهوم الرعاية الشاملة التي تقدمها اللجنة.
“تراحم” جازان تواصل جولاتها الميدانية لأسر السجناء
نفذ القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان ، يوم أمس ، جولات ميدانية بمختلف محافظات منطقة جازان لزيارة أسر السجناء الذين لم يتمكنوا من الوصول لمقر القسم.
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