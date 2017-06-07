“تراحم” جازان تواصل جولاتها الميدانية لأسر السجناء

نفذ القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان ، يوم أمس ، جولات ميدانية بمختلف محافظات منطقة جازان لزيارة أسر السجناء الذين لم يتمكنوا من الوصول لمقر القسم.

وبينت رئيسة القسم عائشة شاكر زكري ، أن الجولة استهدفت محافظتي العارضة وأبو عريش وإسكان رمادا ، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية هدفت إلى تقصي أوضاع الأسر وتلمس أحتياجاتهم في شهر الخير والبركة تحقيقاً لمفهوم الرعاية الشاملة التي تقدمها اللجنة.