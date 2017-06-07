 “تراحم” جازان تواصل جولاتها الميدانية لأسر السجناء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

“تراحم” جازان تواصل جولاتها الميدانية لأسر السجناء

“تراحم” جازان تواصل جولاتها الميدانية لأسر السجناء
فيفاء أون لاين - جازان

نفذ القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان ، يوم أمس ، جولات ميدانية بمختلف محافظات منطقة جازان لزيارة أسر السجناء الذين لم يتمكنوا من الوصول لمقر القسم.
وبينت رئيسة القسم عائشة شاكر زكري ، أن الجولة استهدفت محافظتي العارضة وأبو عريش وإسكان رمادا ، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية هدفت إلى تقصي أوضاع الأسر وتلمس أحتياجاتهم في شهر الخير والبركة تحقيقاً لمفهوم الرعاية الشاملة التي تقدمها اللجنة.

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