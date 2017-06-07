“الإسكان” تلمح إلى إمكانية فرض رسوم الأراضي على الشوارع التجارية

ألمحت وزارة الإسكان إلى إمكانية شمول الشوارع التجارية برسوم الأراضي البيضاء قريباً، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء لعرض طريقة حساب رسوم الأراضي البيضاء.

وقال مشرف برنامج الرسوم البيضاء في وزارة الإسكان محمد المديهيم، إن المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي لن تبدأ قبل 2020م، وذلك لضمان الانتهاء من المرحلة الأولى المخصصة للمساحات التي تبدأ من 10 آلاف متر فأكثر.

وأكد المديهيم وفقاً لصحيفة الحياة أن الوزارة لم تتأخر في فرض رسوم الأراضي، ولا تنوي أن تكون صانعة للسوق أو متحكمة في الأسعار العقارية.

وشدد على أن بيع الأرض التي فرضت عليها رسوم لا يعفي من صدرت عليه الفاتورة من دفعها، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي قد تختلف، فبعضها قد تصل أسعارها إلى ملايين الريالات، وبعضها قد تصل قيمتها إلى ١٢٠ ريالاً، ويكون رسمها ثلاثة ريالات فقط.