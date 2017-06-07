 قوات أمن الحرم: حارس الحجر الأسود يستبدل كل ساعة وهذه مهامه | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

قوات أمن الحرم: حارس الحجر الأسود يستبدل كل ساعة وهذه مهامه

قوات أمن الحرم: حارس الحجر الأسود يستبدل كل ساعة وهذه مهامه
فيفاء أون لاين - مكة / متابعة

أوضح المتحدث الإعلامي لقوات أمن المسجد الحرام سامح السلمي، أن الحارس الذي يتولى حراسة الحجر الأسود في الكعبة يؤدي عدة وظائف، منها إرشاد ضيوف الرحمن لكيفية تقبيل الحجر الأسود وتنظيم الازدحام حول الحجر الأسود.

وأضاف السلمي، أن حارس الحجر الأسود يجري استبداله كل ساعة، وذلك للمحافظة على قوة التركيز والأداء في هذا الموقع المهم، مشيراً إلى أن الحارس يبلغ عن أي حالة طارئة، كالإغماءات والسقوط وسط ضيوف الرحمن.

يذكر أن أهمية الحجر الأسود تأتي من كونه الموقع الذي يبدأ به الطواف وينتهي منه، ويتزاحم المعتمرون والحجاج والزوار عليه، بغرض تقبيله والمسح عليه.

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