مستشفى الملك فهد بجازان ينقذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد في الدماغ

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان حالة طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً كان يعاني من صداع حاد وتردي مستوى الوعي لديه.

وقد أجريت للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف حاد خارج الأم الجافية ويعد هذا النوع من النزيف الأكثر حدوثاً بعد التعرّض لضربة بالرأس ، ويسببان أضراراً على المدى البعيد في الدماغ وكما اتضح أيضاً أن المريض يعاني من مرض وراثي SCA وهو تكسر خلايا الدم المنجلية الوراثية.

وعلى الفور سارع الفريق الطبي المعالج بإدخال الطفل لقسم العمليات، وتم إجراء عملية جراحية عبارة عن فتح الجمجمة وإزالة الكتلة الدموية وإيقاف النزيف ومن ثم إغلاق الجرح وتحويل المريض لقسم التنويم.

وقد تم متابعة حالة الطفل حسب الخطة الطبية المتبعة له وبفضل الله شهدت الحالة تحسناً كبيراً ليغادر المريض إلى منزله ويكمل خطته العلاجية من خلال الأدوية ومراجعة الطبيب بالعيادة.