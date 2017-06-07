 “الشورى” يوافق على تطبيق خصم نسبة في معاشات المتقاعدين مبكراً | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

عن كل سنة تسبق التقاعد النظامي

“الشورى” يوافق على تطبيق خصم نسبة في معاشات المتقاعدين مبكراً

“الشورى” يوافق على تطبيق خصم نسبة في معاشات المتقاعدين مبكراً
فيفاء أون لاين - متابعة

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس الثلاثاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تطبيق شروط التقاعد المبكر، كما وافق على تطبيق نسبة الخصم في التقاعد المبكر عن كل سنة تسبق السن النظامية للتقاعد.

فيما طالبت التأمينات، وفقا لـ”الحياة”، بإيجاد آلية نظامية لتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية، وذلك بعد التحول للتشغيل الذاتي، الهادف لرفع أداء القطاع الحكومي، الذي يسعى له برنامج التحول الوطني 2020م.

من جانب آخر، رفض مجلس الشورى إجازة توصية تقضي بإنشاء دوائر قضائية متخصصة في جرائم الفساد، وأخرى تطالب بإنشاء وحدة تنظيمية للحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد.

فيما وافق المجلس على توصية تطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التدابير اللازمة لرفع ترتيب المملكة من المركز 48 من حيث الفساد، وذلك حسب موقع منظمة الشفافية الدولية.

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