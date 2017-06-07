“وزارة التعليم” مقترحات لتسهيل نقل معلمي و معلمات “المكتبات”

في الوقت الذي حصر معلمو ومعلمات تخصص «المكتبات والمعلومات» في مدارس المرحلة الثانوية في مناطق ومحافظات المملكة، نحو 5 إجراءات تزيد من فرصة نقلهم لأماكن سكنهم، أو بالقرب منها في حركة النقل الخارجي للمعلمين، وتنتهي معاناتهم من تأخر نقلهم التي تمتد لسنوات طويلة، أكد المتحدث الرسمي في وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الوطن»، أن تلك المقترحات، جرت إحالتها إلى الجهة المختصة في الوزارة لبحثها، رغم أن بعضها، ليس بغائب عن المختصين في الوزارة.

وأشار معلمو ومعلمات تخصص المكتبات والمعلومات لـ«الوطن» أمس، إلى أنه بعد صدور حركة النقل الخارجي قبل عدة أيام، فوجئوا بعدم تحقيق رغباتهم في النقل الخارجي، بل إن الكثير منهم من المتقدمين للحركة، تأخرت أرقام مفاضلتهم، الأمر الذي ارتفعت معه معاناتهم مجدداً، وابتعاد فرص النقل في السنوات المقبلة، واقترحوا نحو 5 إجراءات تزيد من فرصة نقلهم لأماكن سكنهم، أو بالقرب منها في حركة النقل الخارجي للمعلمين، وهي:

01 إلغاء تعاميم إسناد تدريس مادة المكتبة «مهارات البحث ومصادر المعلومات» إلى معلمي اللغة العربية.

02 إعطاء أولوية إسناد أمانات مراكز مصادر التعلم في المدارس لمعلمي ومعلمات تخصص «المكتبات والمعلومات».

03 إحلال طالبي النقل في تخصص المكتبات والمعلومات كبدلاء للمعلمين المكلفين بأمانات مصادر التعلم في المدن الرئيسية.

04 إتاحة خيارات نقل متعددة أمام معلمي ومعلمات تخصص «المكتبات».

05 إتاحة الفرصة أمامهم وفقاً للتعاميم لسد العجز بالمفاضلة على المرحلة الابتدائية.

وناشد معلمو ومعلمات هذا التخصص وزارة التعليم إنهاء معاناتهم ومساواتهم بزملائهم المعلمين في التخصصات الأخرى، الذين تحققت رغباتهم في النقل الخارجي.