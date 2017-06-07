الجامعة العربية ترصد محاولات إسرائيل للترشح لمناصب رئيسية بالأمم المتحدة وتحذر من نجاحها

أكدت جامعة الدول العربية رفضها المساعي الإسرائيلية للترشح للجان والمناصب الرئيسية داخل الأمم المتحدة، مشددة على أنها تقوم بتحركات مكثفة لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية بشأن رصد وإعاقة هذه المساعي مع تكثيف العمل العربي المشترك لإفشال الترشح الإسرائيلي لمجلس الأمن في الانتخابات التي ستجرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.

وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها اليوم، إن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط وجه الإدارات المعنية بالأمانة العامة لحشد وتعزيز الجهود العربية المبذولة في هذا الاتجاه، بما في ذلك تفعيل الإجراءات الواردة في الخطة التي كان الأمين العام قد اقترحها على الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة، الذي عقد بالقاهرة في 8 سبتمبر 2016.

وأوضح البيان أن الأمانة العامة للجامعة خاطبت المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء بالجامعة العربية لإحاطتها بالتطورات ذات الصلة بانتخاب المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في 31 مايو 2017 كنائب لرئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ أعمالها في سبتمبر المقبل.

ونبهت الأمانة العامة للجامعة، إلى أنه رغم شغل إسرائيل في السابق لهذا المنصب في عام 2012، وفوزها برئاسة اللجنة السادسة للجمعية العامة في عام 2016، فأن حصولها على منصب نائب رئيس الجمعية العامة مجدداً زاد من ثقة إسرائيل في نفسها وعزز من شعورها بأنها أصبحت تتجه إلى تطبيع وضعيتها بالكامل داخل منظومة الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تسعى إلى تتويجه بالحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2019 و2020.

ونوه البيان بأن الترشح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن يرتبط بجهود تل أبيب الحثيثة للتغلغل في أفريقيا وتأمين أصوات الدول الأفريقية بهدف الفوز بعضوية المجلس العام المقبل، لافتاً إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تأمل في أن يحظى هذا الأمر بدفعة سياسية قوية عند انعقاد القمة التي ستجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدد من قادة الدول الأفريقية في لومي عاصمة جمهورية توجو في أكتوبر 2017.

وشدد البيان على حرص الأمين العام للجامعة على إحاطة الدول الأعضاء بشكل مستمر بالمعلومات الخاصة بالتحركات الإسرائيلية الممنهجة في القارة الأفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها، وبمقترحاته لكيفية التعامل معها، إضافة إلى الاتصالات التي يجريها من أجل التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا وإحباط الترشيحات الإسرائيلية لمناصب الأمم المتحدة بما فيها الترشح لعضوية مجلس الأمن.