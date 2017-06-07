 أمير جازان يعزي أبناء رئيس مركز هيت سابقاً في وفاة والدهم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

أمير جازان يعزي أبناء رئيس مركز هيت سابقاً في وفاة والدهم

أمير جازان يعزي أبناء رئيس مركز هيت سابقاً في وفاة والدهم
فيفاء أون لاين - جازان

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, تعازيه ومواساته لأبناء وأفراد أسرة رئيس مركز هيت سابقاً محمد بن منصور بن منيخر – رحمه الله -.
وعبر سموه عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته وغفرانه, ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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