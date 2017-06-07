أمير جازان يعزي أبناء رئيس مركز هيت سابقاً في وفاة والدهم

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, تعازيه ومواساته لأبناء وأفراد أسرة رئيس مركز هيت سابقاً محمد بن منصور بن منيخر – رحمه الله -.

وعبر سموه عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته وغفرانه, ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.