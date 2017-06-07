 بر صامطة تدشن خدمة “تيسير” للمستفيدين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

بر صامطة تدشن خدمة “تيسير” للمستفيدين

بر صامطة تدشن خدمة “تيسير” للمستفيدين
فيفاء أون لاين - صامطة

دشنت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة، المبادرة التقنية الرابعة “تيسير، وهي خدمة نوعية في مجال خدمة المستفيدين من منازلهم وعدم الحاجة للحضور إلى مقر الجمعية، وتستهدف المتعففين والمتعففات والعجزة وكبار السن والأيتام .
وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي، في تصريح اليوم ، أنه أصبح بإمكان المستفيد الدخول على رابط الخدمة http://www.alkaffit.com/tayseer/ وتسجيل بياناته وحالته الاجتماعية، وإرفاق الوثائق التي توضح حالته، وسوف يزوده النظام برقم طلب إلكترونياً يستطيع بواسطته الاستفسار عن الإجراء المتخذ والخدمة المقدمة ، ومن ثم يقوم الباحث أو الباحثة الاجتماعية بالزيارة الميدانية وتقدير الاحتياج.

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