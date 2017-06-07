«القروية» تصدر 29243 رخصة إنشائية ومهنية إلكترونيا

في إطار مبادرة بلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفق برنامج التحول البلدي، أصدرت الوزارة (29243) رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً، عن طريق موقع البوابة الوطنية للمجتمع البلدي، من خلال الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.

وأوضحت الوزارة أن أمانة العاصمة المقدسة جاءت في المرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الإلكترونية، وذلك بعدد (3623) رخصة منها (2030) رخصة مهنية و(1593) رخصة إنشائية، تلتها أمانة منطقة المدينة المنورة بـ(3537) رخصة منها (2054) رخصة مهنية و (1483) رخصة إنشائية، فيما احتلت أمانة المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بإصدار (2962) رخصة إلكترونية، منها (1261) رخصة مهنية و(1701) رخصة إنشائية، ثم أمانة منطقة الحدود الشمالية بإصدار (2921) رخصة إلكترونية شملت (2003) رخص مهنية و(918) رخصة إنشائية، فأمانة منطقة القصيم بإجمالي (2606) رخص إلكترونية شملت (742) رخصة مهنية و(1864) رخصة إنشائية تم إصدارها خلال الفترة الماضية وحتى 1 يونيو 2017م .

وأشارت الوزارة إلى أن الموقع الالكتروني “بلدي” يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، دون عناء البحث أو زيارة الأمانات، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، كما تهدف البوابة إلى إنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.

ويشمل نظام “بلدي” الإلكتروني ثلاث خدمات رئيسية هي الخدمات الإلكترونية، والخدمات التفاعلية والخدمات المعلوماتية، حيث يوفر الموقع خدمات إصدار الرخص المهنية والإنشائية وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لها إلكترونياً، مع تمكين المستفيدين من التواصل مع الوزارة بهدف تقييم وتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة وذلك من خلال الخدمات التفاعلية، مع اقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، نقلا عن “واس