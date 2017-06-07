 إنطلاق مسابقة مريم المطيري للقرآن والسنة بـ “عنيزة” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

إنطلاق مسابقة مريم المطيري للقرآن والسنة بـ “عنيزة”

إنطلاق مسابقة مريم المطيري للقرآن والسنة بـ “عنيزة”
فيفاء أون لاين - عنيزة

أطلقت إدارة المسؤولية الاجتماعية بسوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة . وضمن برامجها وأنشطتها الرمضانية لهذا العام مسابقة المغفور لها بإذن الله تعالى مريم المطيري . والدة الشيخ عبدالله الجفري للقران الكريم والسنة النبوية للفتيات والسيدات .
وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص قسم المسؤولية الاجتماعية بسوق المسوكف على ايجاد منشط خيري واجتماعي يتناسب مع روحانية هذا الشهر الفضيل .
وقد شكلت لجنة تقييم مناسبة للمسابقة والتي تختص بحفظ وتلاوة القران الكريم وحفظ تفسير أحاديث السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام …
وتستمر المسابقة التي يشترك بها أربعين متنافسة لمدة عشرة أيام متتالية .. وستمنح الفائزات في كل فرع من فروع السنة جائزة مالية مناسبة تشجيعاً ودعماً لهن .
هذا وتعتبر جائزة المغفور لها بإذن الله تعالى مريم المطيري للقران الكريم والسنة النبوية احدى المبادرات الخيرية التي أطلقت وسيتم تعزيزها وتقويتها في النسخ القادمة .
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