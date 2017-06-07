“التعليم” تقرر إيقاف القبول في عدد من برامج البكالوريوس

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يوم أمس الثلاثاء، قرارًا لجميع الجامعات بإيقاف مشروعات تطوير واستحداث البرامج في مجال التربية لإعداد المعلم قبل الخدمة لحين انتهاء لجنة تطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات من أعمالها، كما تضمن القرار إيقاف القبول بكافة برامج البكالوريوس القائمة في التخصصات التالية:

ـ (تعليم / رعاية) الموهوبين.

ـ الصفوف الأولية / معلم/ـة الصف / التعليم الأساسي.

ـ تقنيات التعليم / وسائل وتكنولوجيا التعليم.

وأشار القرار إلى تعميم وزارة التعليم والمتضمن تخفيض عدد الطلبة المقبولين في كلية التربية في مرحلتي البكالوريوس أو الدبلوم التربوي بنسبة 50%.