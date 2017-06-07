 جولات ميدانية على أسواق صبيا من قبل الفرق الرقابية الصحية | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

جولات ميدانية على أسواق صبيا من قبل الفرق الرقابية الصحية

جولات ميدانية على أسواق صبيا من قبل الفرق الرقابية الصحية
حيدر الذروي - صبيا

قيام الرقابه الصحيه ببلدية محافظة صبيا لهذا اليوم بجولات على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة حيث كانت جولة اليوم على محورين

المحور الأول للقطاع الشمالي للمحافظة وشملت جولة لأسواق المحله حيث وجد به مخالفات عباره عن مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وتم مصادره كميات كبيره من الدجاج المنتهي الصلاحية ومواد اخرى والبعض مجهول المصدر معده وجاهزه للتوزيع على المطاعموالمحلات التسويقية و كذلك وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك.

المحور الثاني جولة في أسواق صبيا على البسطات المخالفه وتم رفعها جميعا بالتعاون مع إداره مرور صبيا.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*