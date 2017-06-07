جولات ميدانية على أسواق صبيا من قبل الفرق الرقابية الصحية

قيام الرقابه الصحيه ببلدية محافظة صبيا لهذا اليوم بجولات على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة حيث كانت جولة اليوم على محورين

المحور الأول للقطاع الشمالي للمحافظة وشملت جولة لأسواق المحله حيث وجد به مخالفات عباره عن مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وتم مصادره كميات كبيره من الدجاج المنتهي الصلاحية ومواد اخرى والبعض مجهول المصدر معده وجاهزه للتوزيع على المطاعموالمحلات التسويقية و كذلك وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك.

المحور الثاني جولة في أسواق صبيا على البسطات المخالفه وتم رفعها جميعا بالتعاون مع إداره مرور صبيا.

