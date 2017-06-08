أستفاد منه أكثر من ٧٥ متدربة مركز النشاط الاجتماعي بجريبة ينفذ برنامجا في فن ومهارات التجميل للسيدات

ضمن برامجه الرمضانية الهادفة وسعيا منه في خدمة كافة أطياف المجتمع نفذ مركز النشاط الاجتماعي بجريبةمساء البارحة برنامجا مميزا خاصا ومجانا لأول مرة للسيدات تحت مسمى”وقفة لجمالك” لتعلم فنون ومهارات التجميل.

قدمته المدربة القديرة زرعة عبدالله باسويد وأحتضنته قاعة الشيخ علي عباس بقرية جريبة.

وشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من السيدات من مختلف محافظات المنطقة تجاوز عددهن ٧٥ متدربة.

والذين أبدوا أعجابهم بالبرنامج الهادف مؤكدين إستفادتهن منه ومقدمين شكرهم لإدارة مركز النشاط الاجتماعي بجريبة على برامجة الهادفة في خدمة المجتمع.

من جهته قدم مدير مركز النشاط الاجتماعي بجريبة الأستاذ محمد بن عبدالوهاب قميري شكره الجزيل لكل من ساهم في إنجاح البرنامج وعلى رأسهم الشيخ علي عباس وجميع أهالي قرية جريبة رجالا ونساء.

مشيرا إلى حصول كافة المشاركات في البرنامج على شهادات معتمدة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة.

وأكد القميري إستمراهم في تقديم البرامج الهادفة لخدمة المجتمع.