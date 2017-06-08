حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص كبتاجون

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة للشواطئ البحرية لمحافظة الوجه، حيث رصدت قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11 / 9 / 1438هـ إقتراب واسطة بحرية مجهولة من المياه السعودية، وقيام من فيها برمي أكياس كانوا ينقلونها معهم، حيث تم على الفور مسح المنطقة التي تم رصد الواسطة البحرية فيها، والعثور على ( 12 ) اثني عشر كيساً ملقاة على أحد الشعب المرجانية ومملؤة بكميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين بلغ إجماليها ( 2.310.000 ) مليونين وثلاثمائة وعشرة آلاف قرص إمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في القضية، والتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية مصر العربية للعمل على تحديد هوية المتورطين في محاولة التهريب والقبض عليهم.

كما أكد بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية في كافة الظروف والأحوال لتنفيذ مهامهم في حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته. والله ولي التوفيق.