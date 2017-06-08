بالصور: لجنة التنمية الاجتماعية في خصيبة تقيم فعاليات رمضانية متنوعة خلال الشهر الكريم

نوّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مركز خصيبة التابع لمحافظة الأسياح؛ من فعالياتها الرمضانية التي استهدفت بها المجتمع المحلي خلال ليالي الشهر الكريم وجاءت بمثابة المتنفس الترفيهي المريح لكافة أفراد المجتمع خاصة وأنها تزامنت مع بدء الإجازة الصيفية.

وبين رئيس مجلس إدارة اللجنة نواف بن نايف الفريدي؛ أن اللجنة وهي تقيم هذه الفعاليات تستشعر مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء مركز خصيبة وحقهم في إيجاد محتوى ترفيهي يليق بهم خلال هذه الأيام؛ ولفت إلى أن اللجنة حرصت على التنوع في الفعاليات التي ينطلق بعضها أول مرة؛ من أجل أن تستقطب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي المستهدف؛ وهذا ماتحقق من خلال الحضور اللافت والإقبال الكبير الذي تشهده مواقع الفعاليات وتجاوز نطاق مركز خصيبة إلى تسجيل حضور ومشاركة من المراكز الأخرى لمحافظة الأسياح.

مضيفاً أن من ضمن الفعاليات إقامة “الملتقى الرمضاني” الذي يتضمن بطولات رياضية تنافسية متنوعة؛ تم توزيعها في عدة مواقع داخل مركز خصيّبة؛ وقد تم توجيه هذه الفعالية بعناية نحو فئة مهمة من المجتمع وهم الشباب؛ وذلك بغية احتوائهم ومساعدتهم على قضاء أوقات فراغهم بما يفيدهم اجتماعيا من جهة؛ وصحيا من جهة أخرى من خلال الركن التوعوي الذي يشارك به معنا مشكورا مستشفى الأسياح العام طيلة أيام الفعاليات؛ إذ يقدم هذا الركن إرشادات توعوية وتثقيفية وفحوصات طبية للجمهور؛ مبينا أن الملتقى يشهد في فعالياته كل ليلة إقبالاً وحضوراً جماهيريا وتفاعلياً فاق التوقعات؛ مبيناً أن الجمهور هو الآخر على موعد يومي مع سحوبات على جوائز قيّمة.

وفيما يخص المسابقات؛ بين الفريدي أن اللجنة أقامت عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها مسابقات هادفة يتم السحب عليها بصفة يومية؛ بالإضافة إلى مسابقات أخرى خصصت للسيدات في منازلهن؛ كما تم تخصيص أركان ترفيهية للأطفال طيلة أيام الملتقى.

إلى ذلك وضمن الفعاليات المتنوعة التي تقيمها اللجنة ذكر الفريدي إقامة الإفطار الرمضاني الثاني لهذا العام يوم الجمعة 14رمضان 1438هـ؛ في حديقة البلدية شمال مركز خصيبة وذلك بمشاركة محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي ورئيس مركز خصيبة غازي بن علي الحماد ولجنة أهالي خصيبة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة والأهالي؛ مختتماً حديثه بتقديم الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية الداعمة والمساندة ورعاة الفعاليات وزملائه مشرفي المواقع.



يذكر أن اللجنة بدأت فعالياتها في اليوم الرابع من شهر رمضان الجاري وتستمر حتى يوم 19 رمضان الجاري الذي سيكون اليوم الختامي لها.