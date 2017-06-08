رئيس بلدية صبيا يصدر قرارا بافتتاح مكتب الخدمات البلدية في مركز الكدمي

أصدر رئيس بلدية محافظة صبيا

الأستاذ/ ســفـر بن سعد آل زاحم الشهرانى

قرارا بتكليف عدد من موظفي البلدية للعمل في افتتاح وتجهيز مكتب للخدمات البلدية بمركز الكدمى وقد صدر القرار هذا اليوم بتكليف الموظف / على بن حسن الحازمى ٠ للعمل مديرا لمكتب خدمات البلدية بمركز الكدمى بالإضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين والمراقبين المكلفين لأداء العمل .

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ ســفـر الشهرانى ٠ أنه بناء على اتساع نطاق خدمات بلدية صبيا وكثرة القرى والتى تزيد على ( ٢٦٤ ) قرية ولتباعد تلك القرى ولأهمية خدمة القرى بالسرعة الممكنة وخاصة فى مجال النظافة والرقابة الصحية وغيرها من الخدمات اليومية المهمة ٠

وأشاد الشهراني إلى توصيات المجلس البلدى فى أكثر من جلسة بأهمية افتتاح مكاتب الخدمات البلدية ، ومتابعة رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد بن على قاضى ٠ وتلبية لطلب مشائخ وأهالي مركز الكدمى والذى يضم أكثر من (٥٠ ) قرية .

وإشارة إلى توجيه ومتابعة سعادة محافظ صبيا الأستاذ / على بن موسى زعلة

واهتمامه ومتابعته المستمرة لهذا الموضوع

وكذلك متابعات سعادة رئيس مركز الكدمى الأستاذ/ ابراهيم شبيلى ٠ واستعداد سعادته بتذليل كافه المعوقات لإنشاء هذا المكتب بما فيها مقر المكتب ٠

ولأهمية وجود مكتب لمتابعة خدمات البلدية من قرب فقد تقرر تكليف بعض الموظفين للقيام بمتابعة تلك الأعمال الهامة من مراقبة النظافة ومراقبة الاسواق ومراقبة التعديات والرقابة الصحية وبإشراف مباشر من أقسام البلدية المعنية ٠

وأشار الشهرانى إلى توجيهات سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ / محمد بن حمود الشايع الدائمة بتسهيل وتوفير كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم ٠

وقدم رئيس بلدية صبيا سفر آل زاحم

شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة جازان

ولسعادة محافظ صبيا ٠راجيا من الله التوفيق والسداد للموظفين المكلفين ٠