تعليم وادي الدواسر يُطلق اسم علي الوزرة على أحد أنديته الموسمية

أطلقت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، أسم عضو مجلس الشورى والتربوي ، علي بن ناصر دهش الوزرة – رحمه الله – على أحد الأندية الموسمية القائمة حاليا بالمحافظة ً ضمن برنامج وزارة التعليم ” إجازتي ” ، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها – غفر الله له – في خدمة العملية التعليمية والتربوية بالمحافظة والمملكة ، والتي امتدت أكثر من ثلاثة عقود .

وكان علي الوزرة الذي حصل على درجة الماجستير من جامعة إنديانا بأمريكا عام 1976 ، قد عمل في عددٍ من المجالات التربوية والتعليمية ، حيث عمل عميداً لمركز العلوم والرياضيات بالرياض ، وعميداً لكلية المعلمين بالطائف ، ومديراً للتعليم بمحافظة وادي الدواسر على فترتين ، ومشرفاً على التعليم الثانوي المطور ، ومديراً عاماً للإدارة العامة لرعاية الموهوبين والموهوبات ، ووكيلاً لوزارة التعليم للتعليم ، ثم عضواً لمجلس الشورى في دورتيه الرابعة والخامسة .

وقد انتقل الى رحمة الله يوم الجمعة الثالث والعشرون من شهر شعبان الماضي ، اثر عارض صحي .