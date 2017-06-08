بالصور:”بن طيشان “يرعى ختام انشطة لجنة التنمية الرمضانية بنادي الحي بالباحة

اختتمت اليوم الانشطة الرمضانية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة والمقامة في نادي الحي بمتوسطة الامير فيصل بن محمد وذلك باقامة نهائي كرة الطائرة للادارات الحكومية بين فريقي مرور العقيق وفريق لجنة التنمية وانتهى بفوز المرور بثلاثه اشواط مقابل صفر وكذلك نهائي دوري كرة القدم للسداسيات والذي انتهى بفوز الصقور على الملكي

وقد كان الختام برعاية من المهندس عبدالله صالح طيشان الذي توج الفايزين بالكؤوس والمداليات وتوزيع شهادات شكر للمنظمين والحكام وتكريم قائد نادي الحي بالعقيق الاستاذ منصور سفر صندل وزملاءه بالنادي

وتكريم راعي الحفل بدروع تذكارية

وفي تصريح خاص قدم المهندس عبدالله طيشان شكره للجنة التنمية على برامجها التي تخدم شباب هذه المحافظة

من جانبة شكر رئيس لجنة التنمية بالعقيق الاستاذ عبدالله البعيص المهندس عبدالله طيشان على رعايته ودعمه للجنة التنمية

كما شكر قائد نادي الحي الاستاذ منصور صندل على ماقدمه من جهد في انجاح هذة الانشطة.