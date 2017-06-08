وزير الاعلام يكلف “الفيفي” مشرفا على المركز الاعلامي بجازان

صدر اليوم قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بتكليف الأستاذ عبدالله بن سالم الفيفي مشرفا على المركز الإعلامي بالحد الجنوبي في جازان بالاضافة إلى مهام عمله مديرا للمركز الثقافي بالمنطقة وكان وزير الثقافة والإعلام عواد العواد قد وجه خلال زيارته مطلع الاسبوع الحالي للحد الجنوبي بإقامة مركز إعلامي متكامل ودائم لتغطية أحداث الحد الجنوبي يكون مقره المركز الثقافي بجازان .

هذا ويعد الإعلامي عبدالله الفيفي من الكفاءات الإعلامية المتخصصة ذات الخبرة في منطقة جازان و يعمل مخرجا ومعدا للبرامج الإذاعية في الإذاعة السعودية ومراسلا لقناة الإخبارية ومحرر في صحيفة عكاظ ونائب رئيس مجلس ادارة صحيفة فيفاء اون لاين

مجلس إدارة صحيفة “فيفا اون لاين ” وكافة الطاقم الاعلامي يباركون للاستاذ عبدالله بن سالم الفيفي هذه الثقة متمنين له التوفيق .