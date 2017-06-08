في عامها العاشر .. جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة تقيم برنامجها للافطار الرمضاني السنوي

على شرف شيخ شمل الجعافرة الأستاذ أحمد بن ناصر الأخرش ومشائخ وأعيان الساحل أقامت جمعية البر الخيرية بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة اليوم الثلاثاء الموافق 12 رمضان 1438 للهجرة برنامج الإفطار الرمضاني السنوي ، حضر البرنامج لفيف من أعيان الساحل واللجان العاملة في المجال التطوعي والاجتماعي والفرق التابعة لمراكز الأندية الاجتماعية.

وقد ألقى سعادة شيخ شمل الجعافرة كلمة بعد صلاة المغرب جدد فيها الولاء والطاعة لقادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله ونوه بالدعم السخي الذي تلقاه المؤسسات الخيرية والاجتماعية من لدن قادة هذه البلاد حفظهم الله تعالى بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ثم أشاد بالدور الكبير الذي تبذله جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة ولجنة التنمية الأهلية في تقديم يد العون والمساعدة للرقي بمستفيديها على كافة الأصعدة وفي مختلف المناشط ، وأوضح في كلمته أن القائمين على العمل الاجتماعي في جمعية البر ولجنة التنمية شباب متطوعون لا يأخذون ريالا ولا أقل ولا أكثر بل يرجون ماعند الله تعالى وخدمة لمجتمعهم ووطنهم وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن ينتقد عمل هذه المؤسسات أو يقلل من شأنها أو يلمز القائمين عليها ومن له أي ملاحظة على عمل الجمعيات أو لجنة التنمية فليتقدم شيخ القرية إلى مقر هذه المؤسسات التطوعية ويستفسر عما يريد وسيجد الجواب الشافي بإذن الله .

وفي ختام البرنامج أقيم برنامج خطابي مصغر تناول فيه الاستاذ محمد فقيري نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة أبرز الإنجازات التي حققتها لجنة التنمية وبين أن أكثر من 45 منشطا وبرنامجا ثقافيا أقيم في شهر رمضان فقط موزعة على ستة أندية للنشاط الاجتماعي في السبخة والاثلة والقوز والزربة والعرضة وجريبة ،ونادي البراعم بالحجرين ونادي الفتيان بالقوز ، موضحاً أن هذه المراكز والأندية استطاعت أن تقدم كل هذه البرامج رغم قلة الدعم المقدم لها وبجهود ذاتية من أبناء هذه القرى .

وقدم رئيس جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة الأستاذ يحيى إدريس صديق التهنئة بالشهر المبارك وشكر الحضور وعلى رأسهم شيخ الشمل ومشايخ القرى والأعيان .

الجدير بالذكر مشاركة فريق العرضة التطوعي في المساعدة والتجهيز وفريق السبخة التطوعي في حفظ النعمة .