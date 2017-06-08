بلغازي تُشيع الشهيد “الغزواني”

شيّع أهالي بلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان شهيد الواجب أحمد بن جبران مسعود الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة، حيث أديت الصلاة عليه بجامع الطلعة بمركز بلغازي، ووري جثمانه الثرى بمقبرة الحجوة في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أهل وأقارب وأصدقاء الشهيد وعدد من أهالي المحافظة يتقدمهم سعادة محافظ العيدابي حسن الحازمي وعدد من ضباط القوات المسلحة والدوائر الحكومية بالمحافظة.

و حسبما أوردت صحيفة “الرياض” نقل محافظ العيدابي لأسرة الفقيد تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتعازي سمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وعبر عن مواساته وتعازيه، داعياً المولى -عزّ وجل- له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما التقى سعادة محافظ العيدابي وكبار الضباط ابن الشهيد الوحيد “جبران” مواسين له وطالبين الله لوالده الشهادة والمغفرة.

وقدمت أسرة الفقيد شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة ونائبه وجميع من شاركهم في مصابهم، سائلين الله أن يوفقهم ويكتب ذلك في موازينهم.

وكان الشهيد الغزواني قد استشهد بميدان الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه بجبل الدود بمنطقة جازان.

فيما عبر عدد من زملائه عن حزنهم لفقدهم أخا صالحاً وشجاعاً مقداماً في مواجهة العدو ولكن عزاؤهم أنه استشهد في معركة الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه.