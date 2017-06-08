هنا حقيقة تغيير رقم الدفاع المدني إلى 911 !

أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله العرابي الحارثي، عدم صحة ما يتم تداوله من خلال الرسائل على تطبيق “واتساب” بشأن تحويل رقم طوارئ الدفاع المدني 998 إلى الرقم الموحد 911.

وأشار الحارثي، إلى أنه لم يحدث أي تغيير لرقم طوارئ الدفاع المدني 998، وأنه ما زال يعمل لتلقي كافة البلاغات عن الحوادث التي تدخل في نطاق عمل الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فقط، والتي يتم تلقي بلاغات الدفاع المدني فيها عبر مركز العمليات الأمنية الموحد 911.

وأضاف أن جميع المناطق والمدن الأخرى يتم تلقي البلاغات الخاصة بالدفاع المدني على رقم 998، والذي لا يزال العمل من خلاله ساريًا ولم يتم تحويله إلى أرقام أخرى، مناشدًا الجميع تحري الدقة وصحة المعلومات من مصادرها الموثوقة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين وسرعة مباشرة البلاغات عن الحوادث الخاصة بالدفاع المدني عبر رقم 998.