وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن توفر وظائف شاغرة بمقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، مخصصة للسعوديين فقط (رجال – نساء)، بمسمى “اختصاصي هندسي، وباحث مالي/ محاسبي”، لحملة درجة البكالوريوس، وذلك وفق االشروط التالية:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

– إجادة استخدام الحساب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات الأزمة.

ودعت الهيئة لمن يرغب التقدم لأي من هذه الوظائف، وتتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية بالإضافة للشروط العامة اختيار الوظيفة المرغوبة واستكمال بيانات التقديم وارفاق نسخة من المؤهل العلمي والخبرات العملية، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك اعتبار من اليوم الأربعاء الموافق 12/ 9/ 1438 هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20/ 9/ 1438 هـ.

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