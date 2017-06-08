 طلاب القطاع الجبلي بصبيا بدون مكافأت منذ عام والعيد على الأبواب | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

طلاب القطاع الجبلي بصبيا بدون مكافأت منذ عام والعيد على الأبواب

طلاب القطاع الجبلي بصبيا بدون مكافأت منذ عام والعيد على الأبواب
فيفاء:يزيد الفيفي

عام كامل وطلاب وطالبات مدارس القطاع الجبلي بمراحلها الثلاث االتابع لإدارة تعليم محافظة صبيا بدون مكافئات , ومن جهتهم فقد طالب عدد منهم صرف مكافئاتهم قبل حلول العيد .
يُذكر أن عدد من الطلاب الطالبات في القطاع من أسر محدودة الدخل عانت طوال العام من دفع اضعاف هذه المكافأة في توفير سبل نقل لأبنائهم لعدم توفر نقل مدرسي هناك .

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