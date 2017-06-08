طلاب القطاع الجبلي بصبيا بدون مكافأت منذ عام والعيد على الأبواب

عام كامل وطلاب وطالبات مدارس القطاع الجبلي بمراحلها الثلاث االتابع لإدارة تعليم محافظة صبيا بدون مكافئات , ومن جهتهم فقد طالب عدد منهم صرف مكافئاتهم قبل حلول العيد .

يُذكر أن عدد من الطلاب الطالبات في القطاع من أسر محدودة الدخل عانت طوال العام من دفع اضعاف هذه المكافأة في توفير سبل نقل لأبنائهم لعدم توفر نقل مدرسي هناك .