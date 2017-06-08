 بالصور:”القنفذي” يشارك نزلاء التأهيل الشامل بجازان افطارهم الجماعي | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور:”القنفذي” يشارك نزلاء التأهيل الشامل بجازان افطارهم الجماعي

بالصور:”القنفذي” يشارك نزلاء التأهيل الشامل بجازان افطارهم الجماعي
حسن عواجي ـ جازان
شارك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي نزلاء مركز التأهيل الشامل افطارهم الجماعي أمس بحضور مدير المركز أحمد أبو شرحة وعدد من فاعلي الخير  .
وفي جلسة ودية مع نزلاء دار المسنين بالمنطقة اليوم تبادل القنفذي أطراف الحديث مع النزلاء ، وسلم لهم الهدايا المقدمة من فاعل خير لنزلاء المركز المعاقين .
ومن جهته أكد القنفذي على فاعلي الخير ورجال الأعمال زيادة مشاركتهم المجتمعية مع الدور الإيوائية مثمنًا في الوقت نفسه دور الداعمين لتلك الدور .

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