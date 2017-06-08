 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية
فيفاء أون لاين ـ الرياض

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس (الأربعاء)، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية السيد محمد يتيم، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي بدورته (106)، الذي يقام حاليًا تحت شعار “تحديد أطر عالم العمل” في مدينة جنيف.

واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل العمل على تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين.
ورحب الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء بالوزير السيد محمد يتيم، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المجالات.

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